Homem que agrediu ex-companheiro e amigo é morto a facadas

Um homem, de 22 anos, morreu com um golpe de faca na noite dessa quinta-feira (13/3), no bairro Esperança, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. O suspeito do crime, de 21 anos, foi detido.

Segundo a Polícia Militar, o ex-companheiro da vítima relatou que havia terminado o relacionamento na tarde de ontem depois de ser agredido.

Temendo encontrar com o ex-namorado, ele pediu para que um amigo o fizesse companhia durante o resto do dia. Na noite de ontem, ele e o amigo saíram para se distrair e foram abordados pela vítima, que partiu para a agressão.

Durante a briga, a vítima e o amigo entraram em luta corporal. Momentos depois, o amigo do ex-companheiro deu um golpe de faca no tórax da vítima.

O homem chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas morreu pouco depois.

O suspeito do crime permaneceu no local da briga e relatou que agiu para se defender, alegando que a vítima continuou a agredi-lo mesmo ao ser avisada sobre a faca.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.