Grande BH: homem sem documentos é morto a tiros em frente a escola

Um homem, de aproximadamente 35 anos, foi morto a tiros no meio da rua no Bairro Parque das Indústrias, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quinta-feira (13/3). Ele foi encontrado sem documentos em frente a uma escola e nenhuma pessoa testemunhou o crime.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares encontraram o homem caído ao chão, com massa encefálica exposta e várias marcas de tiros pelo corpo. O corpo foi localizado depois de uma denúncia anônima de disparos de arma de fogo, por volta de 12h.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e o médico de plantão confirmou a morte. O homem foi vítima de diversas perfurações na cabeça e no tronco, mas a perícia não pôde precisar a quantidade.

No local, também foram encontrados diversos cartuchos, o celular da vítima e uma chave de carro, recolhidos para investigações.

O carro da vítima foi encontrado abandonado em uma área de invasão, na região próxima de onde o corpo estava. No veículo, foi encontrada uma carteira de identidade em nome de uma mulher e um contrato de lote vago, no qual foi baseada a identidade da vítima.

Os militares iniciaram buscas por pessoas que pudessem ter testemunhado o homicídio ou suspeitos, mas ninguém foi encontrado.

Até o momento, não há confirmação da identidade do homem. O corpo está no Instituto Médico-Legal (IML) de Betim e aguarda o reconhecimento familiar, que já tem um horário agendado. As investigações seguem com a 3ª Delegacia de Polícia Civil de Betim.