Hospital São João de Deus, em Santa Luzia, fecha as portas nesta sexta (14)

Com quase 200 anos de história, o Hospital São João de Deus, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai fechar as portas, encerrando o atendimento 100% SUS e deixando a população local, estimada em 220 mil habitantes, sem a importante unidade de saúde.

Na manhã desta sexta-feira (14), o presidente da entidade filantrópica (irmandade) que administra o hospital, Frederico Orzil, informou que o aviso oficial sobre o fechamento ocorrerá até o final da tarde. “Estou finalizando conversas com o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde (Sintra-BH), mas não temos mais condições de manter o São João de Deus em funcionamento”, afirmou Orzil.

O presidente da Irmandade São João de Deus disse que os 286 funcionários não recebem há quase um mês, e os 120 médicos, terceirizados, há quase dois meses. Também os fornecedores não recebem há quase três meses. A dívida, computados salários, encargos e juros, atinge R$ 6,5 milhões. “Não temos insumos, não temos dinheiro para nada, nem para comprar um pãozinho”, lamenta Orzil. Atualmente, o hospital tem internados quatro pacientes no CTI (Centro de Terapia Intensiva) e quatro na enfermaria.

No início da tarde, Frederico Orzil informou que terá uma reunião com o prefeito recém-eleito de Santa Luzia, Paulo Henrique Paulino e Silva, conhecido como Paulo Bigodinho. A assessoria da prefeitura adiantou que, ainda hoje, Paulo Bigodinho fará uma coletiva para informar sobre a crise no Hospital São João de Deus. A Prefeitura de Santa Luzia, responsável pelo repasse de recursos ao hospital, divulgou nota, na manhã de hoje, admitindo atraso.

Dificuldades financeiras

Conforme a nota divulgada pelo poder público municipal “é verdadeira” a informação sobre o atraso nos repasses ao Hospital São João de Deus. “A situação decorre de dificuldades financeiras enfrentadas pela atual gestão, em razão do alto volume de dívidas herdadas da administração anterior. No início do ano, os repasses estavam com três meses de atraso, totalizando mais de R$ 4 milhões em débitos acumulados apenas em 2024.”

Conforme a administração municipal, “mesmo diante desse cenário desafiador, a atual gestão já realizou, somente neste ano, repasses que somam quase R$ 3 milhões ao hospital, demonstrando o compromisso da prefeitura com a manutenção dos serviços prestados à população.” E mais: “Cabe ressaltar que o custeio do Hospital São João de Deus é feito, em aproximadamente 99%, com recursos do município. O valor do contrato mensal é, atualmente, de cerca de R$ 2.200.000,00”.

A nota da prefeitura esclarece que não houve, em nenhum momento, qualquer proposta para que o hospital passasse a operar como unidade privada ou para que adotasse estratégias de autossustentação. “O compromisso da administração municipal é garantir o funcionamento pleno da instituição como um serviço público de saúde, voltado integralmente à população luziense.”