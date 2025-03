Mulher é encontrada viva depois de ficar seis dias presa em carro destruído

O uso de dashcams (câmeras veiculares) pode auxiliar com informações para a seguradora ou até em processos no tribunal em caso de acidente. Nos últimos anos, o uso do equipamento tem se popularizado. Dashcams - Divulgação

Normalmente, as câmeras de vídeo são instaladas no painel, para-brisa ou retrovisor do veículo. Na legislação brasileira não há normas específicas para o uso das dashcams, tampouco no Código Brasileiro de Trânsito. Dashcams - Divulgação