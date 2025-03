Hamas diz estar disposto a liberar um refém vivo e corpos de outros quatro

O Hamas anunciou nesta sexta-feira (14) que está disposto a libertar um refém israelense-americano e entregar os corpos de outras quatro pessoas binacionais, como parte de um acordo que permita discutir como prosseguir com a trégua com Israel na Faixa de Gaza.

"Ontem (quinta-feira), a delegação do Hamas recebeu uma proposta dos mediadores para retomar as negociações. De forma responsável, o movimento respondeu positivamente e entregou sua resposta nesta manhã, indicando seu acordo com a libertação do soldado israelense Edan Alexander, que possui cidadania americana, além dos corpos de outros quatro com dupla cidadania", disse em um comunicado.

Um dirigente do Hamas especificou à AFP que os quatro corpos correspondem aos de reféns israelense-americanos.

