Menino invade aula on-line de faculdade e vídeo viraliza na internet

isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus fez com que muitas pessoas tivessem que trabalhar ou estudar exclusivamente de casa. As chamadas de vídeo se tornaram as grandes aliadas de escolas e escritórios, mas também abriu as portas para situações inusitadas on-line.

13:13 - 14/05/2020 Estado de São Paulo tem 54.286 casos e 4.315 mortes por COVID-19 Suellen Leite Braz. A jovem estava assistindo a uma aula on-line da disciplina de comunicação e expressão, mas precisou sair da frente do computador por alguns instantes para ir ao banheiro. Foi tempo suficiente para o irmão mais novo, Mickael Ronaldo, 9 anos, invadir a live e conversar com o professor. Veja: Foi o que aconteceu com a estudante de publicidade e propaganda. A jovem estava assistindo a uma aula on-line da disciplina de comunicação e expressão, mas precisou sair da frente do computador por alguns instantes para ir ao banheiro. Foi tempo suficiente para o irmão mais novo, Mickael Ronaldo, 9 anos, invadir a live e conversar com o professor. Veja:





"Oi, quem é você?", perguntou o garoto. "Sou professor. Há 35 anos", responde o mestre, bem-humorado. Nesse momento, o chat da turma, que estava em silêncio, explode de comentários. "Cadê a Suelen?", diz o professor. O garotinho então revela que é irmão da estudante e que ela não está no local, pois tinha ido ao banheiro. O vídeo viralizou na internet e gerou uma série de memes nas redes sociais.





O vídeo foi postado no Instagram da estudante na segunda-feira (11/5) e já conta com 41 mil curtidas. Os memes renderam a Suellen o dobro de seguidores na rede social e até algumas entrevistas para emissoras de tevê. "Primeira vez na vida que tenho tanta gente chamando meu nome", disse a estudante na legenda de uma foto com o irmão, após o vídeo viralizar na web.

Veja algumas reações na internet:

