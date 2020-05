Estado de São Paulo tem 54.286 casos e 4.315 mortes por covid-19

O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann, informou que o Estado registrou 3.189 novos casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, o que equivale a um aumento de 6,2%. Desde o início da pandemia, São Paulo registrou 54.286 casos da doença.



Segundo o secretário, entre a quarta-feira e a quinta-feira, morreram 197 vítimas da covid-19, ou um crescimento de 4,8%. Ao todo, 4.315 pessoas faleceram por causa da doença no Estado.



Germann informou também que a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 69% e na região metropolitana da capital, de 85,5%. Na quarta, os índices de ocupação eram de 68,3% no Estado e de 87,2% na Grande São Paulo.



Segundo Germann, o isolamento social na capital ontem ficou em 48% e no restante do Estado em 47%.