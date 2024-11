Celso Portiolli, salvo pelas mãos mágicas do massagista

O apresentador Celso Portiolli revelou ao vivo, durante o programa Domingo Legal deste domingo (17), que quase não conseguiu comparecer ao trabalho devido a fortes dores nas costas. No sábado (16), Portiolli sentiu um desconforto tão intenso que mal conseguia andar. Graças ao atendimento de uma massagista, ele conseguiu melhorar a tempo de apresentar o programa.

Durante o quadro Passa ou Repassa, Thiago Barnabé, interpretando a personagem Narcisa, brincou com Portiolli sobre o motivo das dores. O apresentador aproveitou o momento para agradecer à massagista Rose, que o ajudou a aliviar o incômodo com uma sessão de acupuntura.

“Eu não estava nem andando. Um beijo, meu amor! Eu não estava nem andando, falei: ‘como eu vou fazer programa amanhã?’. Mas eu tô aqui! Obrigado. Graças a você, Rose. Graças a Deus e graças à Rose!”, declarou Portiolli.

Além disso, o apresentador anunciou uma nova dinâmica para o Passa ou Repassa, onde ele terá que responder a uma pergunta em cada programa. Caso erre, será punido com uma torta na cara. Durante o programa, Portiolli foi surpreendido pela funkeira Melody, que exagerou no castigo após ele errar uma pergunta, espalhando a torta por toda a cabeça do apresentador.