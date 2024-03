Quando se trata de dores nas costas, muitas vezes ficamos confusos entre o que é mito e o que é verdade. É comum se deparar com crenças equivocadas que podem levar a escolhas inadequadas no tratamento

Em todo o mundo, milhões de pessoas enfrentam diariamente as dores nas costas, uma condição que impacta significativamente a qualidade de vida e a produtividade de homens e mulheres, independentemente da idade e da profissão. No entanto, junto com o desconforto físico, muitas vezes surgem pensamentos enraizados e muitas vezes ultrapassados que prejudicam a compreensão dessa condição comum.

Quando se trata de dores nas costas, muitas vezes as pessoas ficam confusas entre o que é mito e o que é verdade. É comum se depararem com crenças equivocadas que podem levar a escolhas inadequadas no tratamento, como o mito sobre o repousar ser melhor a dor. "Permanecer ativo é mais eficaz do que repousar na cama, pois se manter parado muito tempo na mesma posição piora a dor, além de piorar seu condicionamento físico e quadro emocional", enfatiza o fisioterapeuta e responsável pela unidade de Uberaba do Instituto RV, Reinaldo Oliveira. Ele destaca também que, embora seja comum experimentar desconforto nessa região, é importante investigar e tratar a causa subjacente.

Embora as costas possam se tornar mais suscetíveis a lesões com a idade, a dor não é uma parte inevitável do processo de envelhecimento. "Sentir dor não é algo normal e não deve fazer parte da sua rotina, independentemente da sua idade", enfatiza Oliveira, que destaca também que uma série de intervenções preventivas podem ajudar a evitar danos, aliviar dores e manter a funcionalidade nas atividades diárias.

O fisioterapeuta destaca mitos e revela verdades a respeito das dores nas costas, tratamentos e formas de prevenção.

Mito: O único exercício físico para dores nas costas é o Pilates.

Mito: A presença de alteração no exame de imagem é igual a dor.

Verdade: Estudos robustos mostram que pacientes com alterações como degenerações dos discos, protrusão discal ou outras alterações na coluna vertebral, não tinham dor (assintomáticos).

Verdade: Estresse contribui para dores nas costas

O estresse desempenha um papel significativo nas dores nas costas. Durante períodos estressantes, ocorre a liberação de hormônios como o cortisol e o adrenocorticotrófico, que aumentam a percepção da dor. Esse aumento resulta em fadiga acompanhada de dor, devido à diminuição da circulação sanguínea, o que consequentemente leva a menos oxigênio e nutrientes nos tecidos. Esse efeito é ainda mais importante para dores crônicas. Quando se experimenta dor por longos períodos, é crucial que a saúde mental esteja em dia.

Mito: Dormir em um colchão ruim pode causar dor na coluna.

Não. As diferentes culturas ao redor do mundo adotam hábitos de sono variados. Por exemplo, alguns povos indígenas preferem dormir em redes, enquanto outras culturas optam por dormir no chão. Além disso, a densidade dos colchões varia em todas as regiões, mas não há uma prevalência maior de dor nas costas nessas populações. Portanto, não há um tipo de colchão que seja melhor ou pior para a saúde da coluna. A qualidade do sono, no entanto, é um fator importante que pode influenciar a dor nas costas, mas isso depende mais do comportamento individual do que do tipo de colchão utilizado.

“Entender o contexto de vida do paciente é fundamental, para ele entender sua condição e ter autonomia para mudança do seu quadro clínico”, avisa.