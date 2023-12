As dores nas costas são um dos tipos de dores nas articulações mais comuns. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% da população mundial sofrerá com dores nas costas em algum momento da vida, o que alerta para a necessidade, principalmente, de cuidados preventivos.



Mas quando já se adquiriu as dores nas costas ainda há alternativas que permitem melhorar a qualidade de vida e aliviar os sintomas. No entanto, segundo o ortopedista Luiz Felipe Carvalho, é preciso de um direcionamento médico para utilizar a estratégia mais eficaz em cada caso.



“Atualmente, existem diversos tratamentos que podem auxiliar bastante na redução de dores e melhora da qualidade de vida, mas para utilizar a que for mais eficaz de acordo com a sua situação é importante ter um acompanhamento profissional”.

Leia também: Lombalgia de verão: já ouviu falar?



6 opções de tratamento para dores nas costas