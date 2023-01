Lombalgia de verão: já ouviu falar?

(foto: Kindel Media/Pexels)

Um momento que deveria ser de alegria e descontração pode se tornar uma grande dor de cabeça, ou melhor, dor nas costas - a chamada lombalgia de verão é bem comum quando as pessoas saem da rotina para viajar ou curtir um tempo de lazer. "A dor nas costas pode surgir por uma série de fatores, entre eles, vários acabam ocorrendo com muita frequência nessa época do ano", explica o ortopedista e cirurgião de coluna, Daniel Oliveira.O ortopedista explica que a dor nas costas não é uma doença, mas um sintoma, que pode indicar um problema agudo ou crônico. "A estrutura da coluna envolve músculos, ossos e articulações. Uma dor nas costas pode estar relacionada a problemas graves, como uma hérnia de disco , ou mesmo sinalizar uma lesão inicial, de mais fácil resolução", conta.Carregar malas pesadas de forma incorreta; deslocar por várias horas sentado no ônibus, carro ou avião; fazer longos passeios sem o calçado adequado e interromper a rotina de atividades físicas, tudo isso contribui para o aparecimento da dor. "Mesmo quem não tem problema de coluna pode sofrer com a dor nas costas nesse contexto pelos descuidos. E, se a pessoa já sofre de algum problema crônico de coluna, existem medidas que precisam ser adotadas no dia a dia para manter a dor sob controle. A imprudência comum durante as férias pode se tornar um problema sério e até estragar o momento de lazer", reforça.A psicopedagoga aposentada Rejane Campos, de 65 anos, viajou de Belo Horizonte para Cabo Frio (RJ) na virada do ano de 2021 para 2022, e conta que acabou passando por momentos bem difíceis durante a viagem. "O trajeto da ida por si só já foi bastante complicado. O nosso ônibus fez o trajeto errado, o que fez com que a viagem se estendesse muito mais que o previsto. Assim, já cheguei na cidade com muitas dores nas costas pelo tempo de deslocamento", lembra.Daniel Oliveira alerta para a importância de se tomar alguns cuidados nesses momentos. "Ao viajar, ter atenção à postura, os joelhos devem ficar em ângulo de 90 graus com os pés completamente apoiados ao chão. Se for dormir, vale usar um travesseiro de viagem que ajude a sustentar a cervical. E se for uma viagem muito longa, levantar de vez em quando, esticar as pernas, alongar, ficar atento aos sinais que o corpo dá", explica.Além disso, ter atenção ao carregar a bagagem. "Se for levar muita coisa, o ideal é usar a bagagem de rodinhas. E caso vá carregar, dê preferência a uma mochila confortável, ajustando corretamente para que o peso se distribua por igual entre os ombros. Mesmo assim não carregue por muito tempo, principalmente se já tiver algum problema de coluna", alerta.E, para quem pretende andar por longos períodos, evitar usar chinelo ou rasteirinhas. "Incluir momentos de caminhada na viagem é super positivo, porque o sedentarismo agrava as dores nas costas, mas é importante levar um tênis. Andar por muito tempo com calçados inadequados pode prejudicar a coluna", explica Daniel Oliveira.Foi o que aconteceu com Rejane, depois de já ter chegado a Cabo Frio com dores nas costas. Ela conta que se esqueceu de levar tênis, e isso piorou a dor. "Como estava indo a uma cidade de praia, pensei que não precisaria de tênis. Levei chinelo e sandália. Com o passar dos dias de viagem, minha dor nas costas foi só aumentando e teve hora que eu precisava de ajuda para andar. Uma amiga chegou a me emprestar um tênis nos dias em que andávamos mais, mas a dor acabou durando a viagem inteira", relata.A funcionária pública Mônica Elisa Ribeiro, de 57 anos, também passou por maus momentos em uma viagem de férias. Ela diz que sofre de bico de papagaio na coluna, e chegou a precisar ficar de repouso durante as férias após dirigir por muito tempo. "Dirigi por cerca de 8 horas seguidas e, quando saí do carro, fiz um movimento errado, aí senti minha coluna travar. Precisei ficar 15 dias de repouso, colocando gelo e tomando anti-inflamatório e analgésico durante minhas férias. Mas sei que meu maior problema é o sedentarismo. Não tenho feito atividade física e isso acaba prejudicando a coluna."A melhor forma de evitar esse tipo de situação é a prevenção. "O nosso sistema musculoesquelético é interligado e depende de atividade física constante para se manter saudável e funcional. É essencial se exercitar desde a juventude mas, com o passar dos anos, isso se torna obrigatório caso a pessoa deseje poder viajar, curtir a família, enfim, ter qualidade de vida. A musculatura protege a coluna, e um estilo de vida saudável é a principal maneira de prevenir as dores nas costas em qualquer época do ano", finaliza Daniel Oliveira.