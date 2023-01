Paramédica aponta nove passos de primeiros socorros para o infarto

Estudo publicado no Circulation, o principal jornal da American Heart Association, relatou que ocorrem mais mortes cardíacas em 25 de dezembro do que em qualquer outro dia do ano

Inclusive, um estudo publicado no Circulation, o principal jornal da American Heart Association, relatou que ocorrem mais mortes cardíacas em 25 de dezembro do que em qualquer outro dia do ano. O segundo maior número de óbitos neste sentido ocorre em 26 de dezembro e o terceiro em 1º de janeiro.

"Os sintomas são variados, sendo os mais comuns as dores tipo pressão no centro do peito, dificuldades para respirar, palidez, suor frio, náuseas, vômitos, tontura, confusão mental, perda de consciência e dores na parte de cima das costas, nos braços e na mandíbula e pescoço. O ataque cardíaco pode durar minutos ou até dias e a severidade depende da localização exata do problema no coração. O mais prudente é buscar o quanto antes ajuda médica", alerta Priscila Currie, brasileira paramédica que trabalha em Londres, no Reino Unido.