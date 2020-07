Jornalista desabafou durante exibição do programa "Triturando", nesta terça (foto: Reprodução) Chris Flores mostrou sua indignação com pessoas que desrespeitaram a quarentena no sábado (25) para assistir a um show da dupla sertaneja Jorge e Mateus. A jornalista também citou a morte de seu colega de profissão, Rodrigo Rodrigues, apresentador do SporTV, que faleceu nesta terça-feira por complicações decorrentes da COVID-19. Durante exibição do programa “Triturando” no SBT nesta terça-feira (28), a apresentadoramostrou suaindignaçãocom pessoas que desrespeitaram aquarentena no sábado (25) para assistir a um show da dupla sertaneja Jorge e Mateus. A jornalista também citou a morte de seu colega de profissão, Rodrigo Rodrigues, apresentador do SporTV, que faleceu nesta terça-feira por complicações decorrentes da COVID-19.









O vídeo repercutiu nas redes sociais na noite desta terça e diversos internautas demonstraram apoio à apresentadora.

Chris Flores se revolta com aglomeração em Brasília e cita morte de Rodrigo Rodrigues pic.twitter.com/aXDuD2PolX — Estado de Minas (@em_com) July 29, 2020



O jornalista Rodrigo Rodrigues morreu no fim da manhã desta terça e havia sido diagnosticado com coronavírus há cerca de 15 dias. No último fim de semana, o apresentador passou mal e foi hospitalizado em uma unidade médica da Unimed no Rio de Janeiro.





