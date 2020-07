(foto: Arquivo Pessoal)

no fim da manhã desta terça-feira, entristecendo colegas de profissão, entidades esportivas e atletas, amigos e familiares, assim como todo o público que costumava ver o apresentador no comando de programas da Rede Globo e no SporTV. Rodrigo recebeu a confirmação para ahá duas semanas, e a princípio não teve sintomas graves. Mas, no último fim de semana, passou mal e foi hospitalizado em unidade médica da Unimed no Rio de Janeiro.O comunicador estava internado desde a noite do último sábado, 25. No domingo, foi submetido a procedimento cirúrgico para. Segundo os boletins do hospital, ele estava em, e acabou não resistindo. Rodrigo tinha 45 anos.Em geral, aocorre quando o. O problema se manifesta quando um coágulo (chamado trombo) se constitui nos vasos sanguíneos, veias ou artérias, de maneira parcial ou total.O neurocirurgião Júlio Pereira, da Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), explica que os tipos mais comuns de trombose são os que acometem as. Em circunstâncias mais raras afetam o cérebro, como foi o caso de Rodrigo Rodrigues - dentre as várias consequências que podem. "Começamos a associar a COVID-19 com o problema. Tem sido uma ocorrência frequente, quando a infecção agrava fatores inflamatórios. No cérebro, é uma das formas mais agressivas, como aconteceu com o jornalista, tão jovem", diz.Ainda que esclarecimentos acerca da questão não sejam tão precisos, o neurocirurgião aponta duas hipóteses: além da inflamação do vaso propriamente dita que predispõe à trombose (e também ao AVC em grandes vasos), mais uma constatação parte da própria. "Quando o organismo está diante de um distúrbio e começa a produzir anticorpos, também produz uma série de substâncias, entre elas a citocina. Se a produção da citocina é exacerbada, se a maneira de ação e reação do próprio corpo é exagerada, pode acabar sendo prejudicial. É quando a substância é produzida em um nível mais alto ao que é necessário.", esclarece.As chamadasrepresentam uma reação hiperinflamatória, e têm um papel-chave nos casos graves de COVID-19. A questão é que muito ainda não está claro sobre o tema. Além do consenso sobre o risco maior de complicações devido à infecção do coronavírus entre idosos, cardiopatas, diabéticos, hipertensos, obesos, pessoas com doenças no pulmão e doenças autoimunes, a manifestação e as decorrências agressivas da COVID-19 podem ocorrer mesmo sem a presença de tais fatores. "Estudos ainda não são conclusivos sobre o tema. Não se sabe ainda porque essa reação imune exagerada acontece. Não há comprovações", explica Júlio Pereira.. Parâmetros anormais de coagulação incorrem comumente em óbito do paciente. Em levantamento coordenado por cientistas na China, quando foram considerados 183 pessoas infectadas pelo coronavírus, revelou-se que 71% dos que faleceram apresentavam coágulos. No Holanda, especialistas também identificaram, entre 184 pacientes da COVID-19 internados em UTIs, que um terço deles tinha coágulos. Em alguns casos, a coagulação descontrolada também pode causar infarto, AVCs e amputações.De acordo com informações da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, uma em cada quatro pessoas no mundo falece devido a complicações causadas pela trombose. Entre a população mais vulnerável, afetada pela formação de trombos ou coágulos, estão gestantes e mulheres no puerpério e pessoas com câncer. Mulheres em idade fértil que utilizam anticoncepcionais também são mais suscetíveis à trombose.Mas, muitas vezes, são consequências que não se limitam a questões de gênero ou situações específicas em cada fase da vida. Entre os fatores que aumentam a chance de aparecimento da trombose venosa cerebral, estão: tabagismo, hereditariedade, idade avançada, presença de tumores malignos e varizes, ficar sentado ou deitado por longos intervalos de tempo, insuficiência cardíaca, obesidade, distúrbios de hipercoagulabilidade hereditário ou adquirido, e história prévia de trombose venosa.