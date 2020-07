Jornalista bolsonarista apaga tuíte em que ironiza morte de Rodrigo Rodrigues

Após repercussão negativa, Fernanda apagou a postagem (foto: Twitter/Reprodução) repórter bolsonarista Fernanda Salles ironizou a cloroquina durante o tratamento contra o novo coronavírus. Após repercussão negativa, Fernanda apagou a postagem. morte do jornalista da SporTV Rodrigo Rodrigues nas redes sociais nesta terça-feira (28). A mineira insinuou que o apresentador teria morrido por não usardurante o tratamento contra oApós repercussão negativa, Fernanda apagou a postagem.

“Infelizmente, o apresentador global Rodrigo Rodrigues, que zombou do presidente e do uso da hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19, faleceu hoje vítima da doença chinesa”, escreveu.





O jornalista estava internado no hospital Unimed-Rio, no Rio de Janeiro, desde o último sábado (25), após contrair COVID-19. No domingo (26), ele precisou passar por um procedimento para controlar uma trombose venosa cerebral. Desde então, Rodrigo estava em coma induzido e em estado grave, segundo boletins do hospital.









No Twitter, Rodrigo tinha brincando com a imagem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) saudando a cloroquina . “Cadê a ema nessas horas? E ainda banalizou um gesto nobre de verdadeiros capitães… cena patética, sujeitinho mequetrefe”, escreveu.

Fake News

Fernanda Salles também é acusada de assinar textos com informações falsas sobre uma jornalista do Estadão no site Terça Livre.



Ela ocupa cargo no gabinete do deputado estadual Bruno Engler (PSL), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Segundo a ALMG, ela recebe salário de R$ 6.543,69. Engler é um dos principais apoiadores da família Bolsonaro em Minas.





Fernanda Salles é conhecida pelas opiniões radicais de extrema-direita no Twitter. No seu perfil, ela apoia doe faz duras críticas aos movimentos de esquerda. Fernanda também é bolsonarista e compartilha diversas mensagens de apoio ao presidente.