Anselmo José Domingos não será reconduzido em 2025 ao cargo de secretário Municipal de Governo. Segundo interlocutores do vice-prefeito Álvaro Damião (União), a quem Fuad Noman (PSD) delegou a articulação do relacionamento com a Câmara Municipal e para a construção de apoiamentos em torno da candidatura de Bruno Miranda (PDT), Anselmo vinha sendo percebido com desconfiança, porque trabalhava em favor da candidatura de Juliano Lopes (Podemos), com quem mantém um longo relacionamento pessoal: Juliano Lopes entrou para a política pelas mãos de Anselmo.

Segundo apurou o Estado de Minas, Anselmo José Domingos foi desautorizado a negociar acordos com os vereadores em troca de apoio ao nome de Juliano Lopes. O secretário deve permanecer no cargo até o dia 31 de dezembro, mas sem autonomia prática.

A articulação de Anselmo em favor de Juliano Lopes gerou uma quebra de confiança junto ao novo governo eleito. A avaliação é de que o movimento poderia comprometer a governabilidade no próximo mandato, uma vez que vereadores da base do prefeito foram induzidos a apoiar a candidatura de Juliano Lopes, líder do grupo intitulado de “Família Aro”, sob o argumento de que a PBH seria forçada a capitular pois não teria força política para o enfrentamento.

Com esse movimento, Álvaro Damião demonstra que tratará adversários políticos como adversários já no primeiro dia de governo. Assim reafirma a candidatura de Bruno Miranda (PDT) e deixa claro que os vereadores que hoje integram a base, com cargos na Prefeitura de Belo Horizonte, são livres para fazerem a sua escolha. Mas não permanecerão no governo caso optem pela candidatura de Juliano Lopes.

Segundo interlocutores de Álvaro Damião, Anselmo José Domingos, estaria prometendo a vereadores cargos no futuro governo em troca do apoio à candidatura de Juliano Lopes , mesmo sabendo que que o prefeito precisaria de tempo para decidir o encaminhamento em relação à questão legislativa.