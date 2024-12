S..o Paulo (SP) 10/05/2024 - Presidentedo STF, ministro Luis Roberto Barroso, participa de evento no Tribunal de Justi..a e assinatura de acordo para redu....o de execu....es fiscais no estado ...Foto: Paulo Pinto/AgenciaBrasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, negou, no dia 19 de dezembro, o pedido do blogueiro Monark pelo impedimento de Flávio Dino na ação do 8/1.

É a segunda vez que Barroso nega o pedido de Monark pelo impedimento de Dino. A primeira foi no início de dezembro. A ação pedindo o impedimento foi protocolada em setembro deste ano.

O pedido de impedimento se dá porque Monark e Dino são partes antagonistas em uma ação que corre na Justiça Federal. O ministro processou o blogueiro por difamação e injúria por ter sido chamado de "gordola" e "filho da puta" [sic] em uma live em junho de 2023. Na época, Dino ainda era ministro da Justiça.

Monark é réu na ação do 8 de Janeiro por ter, segundo o STF, incentivado os atos golpistas. O blogueiro negou a acusação à Polícia Federal em depoimento em 2023.