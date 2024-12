Ederaldo Boffo (PSD), que acabara de ser reeleito vereador em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, morreu em um grave acidente de carro nesta terça-feira (24/12). O parlamentar tinha 51 anos e estava a caminho de Três Marias, na Região Central de Minas Gerais, pela rodovia MG-415.

Nas últimas eleições, Boffo foi o vereador mais popular de Vespasiano, com 1.564 votos, que correspondem a 2,48% do total. Ele já havia sido eleito parlamentar pelo município nos pleitos de 2016 e de 2020 e, assim, iniciaria o terceiro mandato.

A Câmara Municipal de Vespasiano publicou um comunicado nas redes sociais anunciando o falecimento de Boffo, acrescentando que ele "tanto contribuiu para o município". A nota também manifesta os sentimentos aos familiares, amigos e assessores do vereador. Até o momento, não há informações relativas ao funeral do parlamentar, tampouco sobre a dinâmica do acidente.

