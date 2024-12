A dois dias da eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a formação do primeiro bloco parlamentar da nova legislatura marcou a reafirmação do voto de Wagner Ferreira (PV) em Juliano Lopes (Podemos) para a presidência da Casa. Em vídeo divulgado nesta segunda-feira (30/12), seis vereadores anunciaram a criação do grupo Independência Democrática, reiterando que o que se convencionou chamar de “bancada progressista” não está coesa sobre a definição do comando do Legislativo da capital mineira no próximo biênio.





O Independência Democrática será o primeiro bloco parlamentar para a legislatura que se inicia em janeiro. O grupo é formado por Wanderley Porto (PRD), Michelly Siqueira (PRD), Diego Sanches (Solidariedade), Rudson Paixão (Solidariedade), Wagner Ferreira (PV) e Leonardo Ângelo (Cidadania).





Todos os nomes já estavam entre os parlamentares que declararam apoio a Juliano Lopes para a presidência da Câmara um dia após o segundo turno em BH em articulação comandada pelo secretário-chefe da Casa Civil do governo estadual, Marcelo Aro (PP).





Lopes era o único nome publicamente apontado na disputa pela presidência da Casa, que será definida em eleição em 1º de janeiro. O cenário assim se manteve por quase dois meses, até que Bruno Miranda (PDT), líder do governo de Fuad Noman (PSD), se lançasse formalmente como candidato ao cargo.





A chegada de Miranda ao páreo marcou também a entrada mais incisiva do vice-prefeito eleito Álvaro Damião (União Brasil) nas negociações para formar maioria na votação. O grupo de Aro nasceu com 23 nomes, maioria na Casa, que tem 41 cadeiras. Após as articulações do time de Fuad entre os parlamentares, Edmar Branco (PCdoB) e Lucas Ganem (Podemos) desistiram do apoio a Lopes e migraram para o grupo governista.





Nas contas de Damião, que agora ocupa a Secretaria de Governo do prefeito reeleito, Bruno Miranda já conta com o apoio de 20 vereadores, precisando de mais dois nomes para conseguir a maioria. Por ter integrado a bancada governista na atual legislatura e fazer parte do grupo de nove parlamentares de esquerda na nova composição da Casa, Wagner Ferreira era um dos nomes mais cotados para fazer o movimento de endossar a candidatura do pedetista apadrinhado por Fuad.





O vereador, no entanto, manteve seu apoio a Juliano Lopes. Com a decisão, ele quebra o movimento dos parlamentares de esquerda, que devem apoiar Miranda. Ainda nesta segunda-feira, os nomes eleitos pela federação PT/PCdoB/PV se reunirão com Álvaro Damião para definir os últimos detalhes da articulação. Wagner Ferreira foi formalmente convidado para a conversa.





Ao votar em Juliano Lopes, Ferreira deve ir na contramão de Bruno Pedralva (PT), Luiza Dulci (PT), Pedro Patrus (PT), Pedro Rousseff (PT), Edmar Branco (PCdoB), Cida Falabella (PSOL), Iza Lourença (PSOL) e Juhlia Santos (PSOL).







Novo bloco





O bloco Independência Democrática é o primeiro a ser formalizado na Câmara Municipal para a próxima legislatura. A vereadora Michelly Siqueira será a líder do grupo e Rudson Paixão assumirá a vice-liderança.





O grupo de parlamentares eleitos por PRD, Solidariedade, Cidadania e PV afirma ter como principais campos de atuação a inclusão social, a defesa das pessoas com deficiência, a proteção dos animais, a preservação do meio ambiente, a melhoria da infraestrutura urbana, mobilidade e assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade.