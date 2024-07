O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), anunciou na manhã deste sábado (27/7), em convenção do União Brasil, a parceria com o vereador Álvaro Damião (União Brasil), que será seu vice na chapa que busca a reeleição.

A escolha de Damião foi estratégica para fortalecer a candidatura de Fuad Noman, que ainda enfrenta desafios em termos de reconhecimento pelo eleitorado. Fuad foi vice de Alexandre Kalil nas eleições municipais de 2020 e assumiu a prefeitura em 2022, após Kalil renunciar ao cargo para se candidatar a governador. O acordo, que vinha se estendendo a meses, mira o tempo do União Brasil na TV.



Antes mesmo da chegada do prefeito, o clima na convenção era de entusiasmo com o anúncio. Os pré-candidatos a vereadores do grupo faziam discursos celebrando a união entre o chefe do Executivo e o líder partidário. Álvaro, atualmente presidente municipal do União Brasil, é uma figura influente e articulada no cenário político local.



Com cerca de uma hora de atraso, Fuad chegou às 10h50, acompanhado do presidente do PSD, o deputado estadual Cássio Soares. Ambos foram recebidos calorosamente pelos líderes do União Brasil presentes. Durante seu discurso, o prefeito pediu licença à mesa e aos filiados do partido para anunciar oficialmente a união com o vereador



Aos gritos de “Fuad e Damião”, os dois selaram a parceria, que vinha sendo discutida há meses. O jornal Estado de Minas já havia antecipado que o escolhido pelo União Brasil para compor a chapa com o prefeito seria o vereador.



“Desde o primeiro momento, quando pedimos que o União indicasse um nome forte e capaz de agregar, foi sugerido o nome do Álvaro. Ele é extremamente articulado e fez um trabalho maravilhoso na Câmara”, declarou Fuad. Apesar da imprensa já ter antecipado a escolha, o prefeito preferiu esperar a convenção para fazer o anúncio formal. “A convenção do União é hoje. Imagina anunciar, chegar aqui, e o partido falar ‘não’. Eu fiz o pedido de forma convencional, dentro dos padrões corretos.”



'Fuad + Álvaro'

Como símbolo da união, Fuad e Damião trocaram bonés com a inscrição "Fuad + Álvaro". Juntos, de mãos dadas com todos os líderes presentes, anunciaram que o PSD e o União Brasil fariam uma campanha conjunta.



Inicialmente, Damião resistiu à indicação, pois, além de buscar a reeleição como vereador, também tem planos de concorrer à Câmara dos Deputados em 2026. Na visão dele, ser vice de Fuad poderia comprometer o protagonismo necessário para uma futura candidatura ao Congresso.



Em coletiva de imprensa após o anúncio, negou ter resistido ao convite, dizendo que esperava apenas a confirmação de que era, de fato, o desejo de Fuad que ele fosse vice. “Não tive resistência. Quando meu nome foi falado dentro do partido, me coloquei à disposição, inclusive do prefeito. Queria estar ao lado do prefeito, mas com ele feliz. Acho que vocês podem ver a alegria do prefeito em anunciar o vice, isso não aconteceu em outras chapas.”



Kalil

O martelo sobre a junção foi batido seis dias após uma reunião entre Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional e figura central no PSD, e Kalil, que deixou a prefeitura com alta aprovação e é considerado forte cabo eleitoral nesta eleição. Na sexta-feira (26/7), o ex-prefeito se transferiu do PSD e ao Republicanos, mirando o apoio a outro pré-candidato, Mauro Tramonte (Republicanos).



Fuad também comentou sobre a decisão de Kalil durante a coletiva de imprensa. “Ele (Kalil) é político e quer ser candidato a governador. No outro partido, teria mais espaço. Não é uma ruptura, é simplesmente uma opção dele.” Segundo Fuad, o ex-prefeito continua sendo seu amigo. “É gente boa, gosto muito dele”, afirmou.