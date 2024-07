O ex-prefeito Alexandre Kalil tomou os holofotes da convenção do União Brasil, neste sábado (27/7), mesmo sem estar lá. Citado algumas vezes por candidatos a vereador, o ex-chefe do Executivo da capital mineira também foi relembrado pelo prefeito Fuad Noman (PSD), que afirmou que a saída de Kalil do PSD foi "normal".

Saiba tudo sobre as eleições em Minas Gerais

Anteriormente no mesmo partido que seu antigo vice, Kalil segue rumo ao Republicanos para apoiar a pré-candidatura de Mauro Tramonte.

"Ele (Kalil) é político. Quer ser candidato a governador. No outro partido teria mais espaço. Não é uma ruptura. É simplesmente uma opção dele", disse em coletiva de imprensa neste sábado. Segundo Fuad, Kalil segue como seu amigo. "É gente boa, gosto muito dele", afirmou. Questionado se a saída de Kalil teria a ver com a indicação de Álvaro Damião (União Brasil) como vice na campanha rumo à reeleição, Fuad negou. "Nunca ouvi essa versão dos fatos", concluiu.

O acordo entre Kalil e o Republicanos foi selado na noite de quinta-feira (25/7), durante jantar que reuniu Kalil e o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira. A informação foi confirmada por fontes ligadas a Kalil e aos dois partidos.

Segundo apurou a reportagem, foi prometido a Kalil a presidência estadual do Republicanos, cargo que ocupará a partir de novembro, após as eleições, e a vaga do partido na disputa pelo governo de Minas, em 2026.

Na noite de sexta-feira (26/7), Fuad chegou a soltar uma nota para falar sobre o assunto. "Ao analisar o cenário político, a composição partidária, Kalil decidiu que o melhor para o seu futuro seria trocar de partido. Claro que, ao fazer isso, ele passa a ter um compromisso com o candidato do partido ao qual se filiou. É natural que seja assim. Não é uma ruptura, é simplesmente uma escolha", escreveu o atual chefe do Executivo municipal.

Fuad aproveitou para relembrar o trabalho realizado pelos dois nos últimos cinco anos e as realizações para a capital mineira. O pessedista disse que eles já trabalharam juntos e a admiração e amizade por Kalil seguem, mas que agora vão "estar em times separados".