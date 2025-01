Podcast discute bastidores da nova presidência da Câmara de BH

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Nesta sexta-feira (10/1), o Estado de Minas lançou a primeira edição de 2025 do podcast "Política EM Pauta". O programa semanal aborda as principais notícias do poder em Minas Gerais, destacando a posse dos 41 vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), do prefeito reeleito, Fuad Noman (PSD), e do vice-prefeito eleito, Álvaro Damião (União), e a eleição de Juliano Lopes (Podemos) como presidente do Legislativo pelos próximos dois anos. O programa também abordou a disputa pela chefia da Associação Mineira de Municípios (AMM).

Nesta edição, a repórter e colunista Ana Mendonça e o repórter Bernardo Estillac receberam a colega Larissa Figueiredo, também repórter da editoria de política, para discutir os bastidores do poder em Minas Gerais.

No primeiro bloco, a equipe fez um balanço sobre o primeiro dia do ano, que concentrou as posses do Legislativo e Executivo municipais, seguido de uma eleição polêmica para a mesa diretora conquistada por Juliano Lopes com articulação do secretário da Casa Civil de Minas Gerais, Marcelo Aro (PP). A chamada Família Aro fez críticas ao atual prefeito em exercício, Álvaro Damião, que articulou a candidatura de Bruno Miranda (PDT) para a mais importante cadeira da Casa.

Em seguida, os repórteres repercutiram as falas de Juliano Lopes em entrevista exclusiva ao Estado de Minas. O presidente da Câmara promete não fazer oposição à prefeitura e chama as críticas que destinou a Damião de “desabafo”. Lopes contou ainda à reportagem que quer dar destaque ao meio ambiente e à mobilidade urbana na capital.

Para finalizar, o grupo comentou os bastidores do momento que antecede às eleições para a presidência da AMM. Na disputa, estão o atual presidente Marcos Vinicios Bizarro (sem partido), prefeito de Ipatinga, e Luís Eduardo Falcão (Novo), prefeito de Patos de Minas.

Bastidores do poder

Com cerca de 45 minutos de duração, o podcast "Política EM Pauta" é apresentado pelos repórteres do Estado de Minas e conta com a participação de convidados que acompanharam de perto os temas da semana. No programa, o ouvinte poderá saber sobre os bastidores das coberturas e a análise dos temas que preencheram as páginas do jornal impresso e do portal.

Várias formas de ouvir

O "Política EM Pauta" será publicado semanalmente no canal do YouTube do Portal Uai, onde também ficará disponível. A edição em áudio pode ser ouvida em plataformas de streaming de podcasts.