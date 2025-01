Janones sobre fake news de imposto no pix: 'A direita só sabe mentir'

O deputado federal André Janones (Avante-MG) criticou a direita brasileira por causa de uma fake news, de que a Receita Federal cobraria imposto em transações no pix. Em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (10/1), o parlamentar mineiro disse que a direita “só sabe mentir” e que trabalha para “disfarçar” que o país está crescendo.

Já perceberam que a direita não tem NENHUMA pauta para desenvolver o país? Só sabem mentir sobre imposto no PIX, em animais de estimação, imposto em compra de dólar, só sabem MENTIR!

Tudo isso para disfarçar que o país está crescendo, desemprego no menor nível da história, renda… — André Janones (@AndreJanonesAdv) January 10, 2025

“Já perceberam que a direita não tem nenhuma pauta para desenvolver o país? Só sabe mentir sobre imposto no pix, em animais de estimação, em compra de dólar! Tudo isso para disfarçar que o país está crescendo, desemprego no menor nível da história, renda das famílias aumentando, desigualdade caindo, vitória do Lula confirmada em todas as pesquisas. Eles estão desesperados”, disse.

Em janeiro, entraram em vigor novas regras da Receita Federal para fiscalização de transferências. A principal mudança foi o monitoramento de transações por pix, que somam pelo menos R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 15 mil a jurídicas. A fiscalização já era feita sobre bancos comerciais e cooperativas de crédito, e agora foi estendida para bancos digitais e instituições de pagamento.

Segundo o Fisco, a nova norma não significa aumento de tributação e apenas melhora o gerenciamento de riscos para a administração tributária, tendo como objetivo coibir fraudes e sonegação. A fake news, contudo, fez com que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), publicasse um vídeo explicando a medida.

“Imposto sobre pix, mentira. Imposto sobre quem compra dólar, mentira. Imposto sobre quem tem um animal de estimação, mentira. Pessoal, vamos prestar atenção, está circulando fake news. Prejudica o debate público, a política e a democracia”, destacou o ministro.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia