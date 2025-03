Zema sobre Fuad: ‘recordações serão sempre as melhores possíveis’

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), esteve no velório do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), durante o momento restrito a familiares e amigos do gestor, na manhã desta quinta-feira (27/3). O chefe do Executivo mineiro prestou solidariedade à viúva Mônica Drummond e aos filhos do prefeito.

Zema também acompanhou a celebração religiosa reservada e disse que as recordações que tem de Fuad Noman ‘serão sempre as melhores possíveis’. Antes de comandar a capital dos mineiros, o prefeito ocupou diversos cargos no governo de Minas Gerais, como secretário de Estado de Fazenda, de Transporte e Obras Públicas, além de presidir a Gasmig.

“Uma pessoa respeitosa, afável, inteligente, competente, disponível, alegre: um homem com muitos adjetivos. Ele vai, mas deixa um grande legado. Fica aqui o meu reconhecimento, meu carinho e minha admiração por esse grande homem que parte e que só deixa saudades", disse o governador em nota.

Além das centenas de cidadãos que passam pelo velório na sede do Executivo na Avenida Afonso Pena, aberto ao público no período da tarde, estiveram presentes outras autoridades como o ex-governador e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Antônio Anastasia; o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab; o presidente da Câmara Municipal de BH, vereador Juliano Lopes (Podemos); a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT); e dezenas de deputados estaduais e federais e vereadores.

O novo prefeito da capital, Álvaro Damião (União Brasil), esteve na solenidade e disse que vai “trabalhar 24h por dia” para “honrar” o mandato. Damião ainda afirmou que o maior ensinamento que teve com Fuad Noman foi dialogar com as pessoas mais simples.

“Tem que conversar com essas pessoas, olhar no olho e perguntar o que está acontecendo. E ele falava: ‘isso nós vamos fazer’. Isso que eu vou continuar, o diálogo com as pessoas, a construção de uma cidade. Destravar Belo Horizonte, deixar a cidade crescer, ir para onde ela tiver de ir com responsabilidade. É uma das coisas que ele me pediu, e eu vou fazer. Eu sei muito bem o que ele queria, e o porque foi eleito”, emendou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está cumprindo agendas no Japão, enviou uma coroa de flores para o prefeito da capital mineira. O mandatário classificou Fuad como um “querido amigo”. “Homenagem ao querido amigo, prefeito Fuad Noman: Homem íntegro e defensor da democracia. Pres. Lula e Janja”, diz a mensagem.