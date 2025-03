Damião: ‘Vamos trabalhar 24h por dia para honrar o mandato de Fuad’

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), disse que vai trabalhar para honrar o mandato conquistado pelo seu antecessor, Fuad Noman (PSD), que morreu nessa quarta-feira (26/3) após 83 dias internado para tratar de problemas de saúde decorrentes de um tratamento contra o câncer.

Damião esteve no velório de Fuad na tarde desta quinta-feira (27/3), na sede da Prefeitura de BH, na Região Centro-Sul da cidade. Em coletiva de imprensa, ele ressaltou que o mandato foi conquistado pelos dois por meio de “muito trabalho”.

“Qual foi a vida do Fuad? Só trabalho. Quem conhece a minha vida pública sabe o quanto eu trabalho, de seis da manhã a meia-noite todos os dia, sem feriado, sem domingo, sem nada. É o que nos ajuda, nos ensina, e nos mostra que a gente vai trabalhar 24h por dia para honrar o mandato conquistado pelo Fuad e por mim”, disse.

Damião está à frente da prefeitura desde 3 de janeiro, quando Fuad voltou a ser internado em um hospital da rede Mater Dei pela quarta vez desde que foi reeleito. Segundo o agora prefeito, cabe a ele responder a pergunta dos belo-horizontinos: ‘Como vai ser BH daqui para frente?’.

Questionado sobre o que teria aprendido com Fuad Noman durante o tempo em que estiveram juntos na campanha eleitoral de após a vitória nas urnas, Damião disse que o maior ensinamento foi dialogar com as pessoas mais simples.

“Tem que conversar com essas pessoas, olhar no olho e perguntar o que está acontecendo. E ele falava: ‘isso nós vamos fazer’. Isso que eu vou continuar, o diálogo com as pessoas, a construção de uma cidade. Destravar Belo Horizonte, deixar a cidade crescer, ir para onde ela tiver de ir com responsabilidade. É uma das coisas que ele me pediu, e eu vou fazer. Eu sei muito bem o que ele queria, e o porque foi eleito”, emendou.

Fuad está sendo velado na PBH em velório aberto ao público e com centenas de autoridades. Mais cedo, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, esteve no local para prestar suas homenagens ao correligionário. Em entrevista, ele disse esperar que Damião tenha Fuad como sua principal referência.

Segundo Kassab, a morte do prefeito de BH é uma derrota para o Brasil, e não uma perda partidária. “O único pedido que o PSD, e eu como presidente do partido posso falar, possa fazer ao Damião é que ele seja um bom prefeito”.

“Que ele tenha no Fuad a sua principal referência, e ele sabe que poderá contar conosco e com os eleitores para que seja um bom prefeito. O Álvaro deve essa sua gestão que se inicia hoje a uma única pessoa, ao Fuad Noman”, disse Kassab.