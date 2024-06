Um tiroteio entre facções rivais na comunidade do Chaves, em Barros Filho, na Zona Norte do Rio de Janeiro, deixa cinco pessoas feridas nesta quarta-feira (26). De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para verificar a entrada de feridos por disparos de arma de fogo na UPA de Costa Barros. Policiais militares da 9ª (BPM) também foram deslocados para estabilizar a região.

Ainda não há informações sobre as identidades dos feridos e nem para quais hospitais eles foram encaminhados.







Na ação, um fuzil calibre 5.56 foi apreendido na localidade conhecida como “Fazenda”.





O policiamento segue reforçado na região.