Uma mulher que caminhava em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi agredida com um soco no rosto, por um morador de rua. O caso aconteceu nessa quarta-feira (26/6), na rua Barata Ribeiro, uma das mais famosas e movimentadas do bairro carioca. Imagens de câmeras de segurança flagraram a agressão.

Nas imagens, vê-se o momento em que o homem se aproxima e a acerta o rosto da mulher. Ela cai no chão e ele vai embora, andando tranquilamente.

O agressor foi preso poucos metros à frente por agentes do batalhão de policiamento em áreas turísticas e levado para a delegacia de Copacabana.





A mulher agredida foi atendida na UPA de Copacabana.