Um desaparecimento sem vestígios, a suspeita quase certa de um assassinato, a ocultação do cadáver e as condições necessárias para uma condenação. Sem respaldo no Brasil, a expressão "sem corpo, sem crime" não evitou que três homens fossem sentenciados, em dezembro de 2023, a mais de 150 anos de prisão pela morte do empreiteiro Daniel Carvalho da Silva, 31 anos, desaparecido desde outubro do ano anterior. O mesmo ocorreu, em 2021, quando quatro homens condenados pela morte dos amigos Leomar Lima de Souza e Lindolfo Romualdo dos Santos, que sumiram em 2013. Mesmo sem os corpos, a polícia conseguiu reunir provas suficientes para conduzir os sete acusados para o Complexo Penitenciário da Papuda.



No Distrito Federal, pelo menos cinco casos de desaparecimento são tratados como homicídio. A Coordenação de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa (CHPP) é responsável por investigar e elucidar homicídios e desaparecimentos não solucionados (passados 180 dias) nas delegacias circunscricionais. O Correio ouviu magistrados, delegados especializados em sequestro e homicídio e promotores que explicam sobre as estratégias e os critérios de análise em situações semelhantes ao caso do goleiro Bruno Fernandes, condenado a 22 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere de Eliza Samudio, em Minas Gerais. Desde 2010, ano em que ocorreu o crime, o corpo da ex-modelo nunca foi encontrado.







Para evitar a impunidade, a legislação brasileira determina a condenação por homicídio mesmo quando não há cadáver. No esforço de provar que o réu é culpado, a acusação usa como meio as provas indiretas: são testemunhas-chaves, vestígios, como sangue e qualquer tipo de material genético, além das imagens de câmeras de segurança. Foram esses indícios que levaram à cadeia Rinaldo Márcio de Oliveira, Benevaldo Barbosa Novais e Édson Barbosa, condenados pela morte do empreiteiro Daniel.



Vestígios que condenam







O empresário Daniel Carvalho saiu de casa para ir ao Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes, onde participou do culto. As imagens registradas à época, em 26 de outubro de 2022, ajudaram a Polícia Civil a investigar o caso, pois os criminosos simularam uma batida de carro e ali capturaram o empreiteiro. Graças às apurações, com base nas imagens, depoimentos e, posteriormente, registros bancários, a polícia chegou a três suspeitos. Meses depois, eles foram levados a julgamento e condenados por homicídio qualificado, extorsão e ocultação de cadáver. A sentença do juiz Joel Rodrigues Chaves Neto considerou os três homens culpados e os condenou.



"O tempo é o nosso aliado. Quanto mais rápido, melhor para a coleta de provas. Se demorar, também temos um benefício. Por exemplo, a testemunha, que logo no início não fala por medo, após esse tempo transcorrido, pode não ter mais medo do autor e resolver falar o que sabe sobre a morte. Mas o ideal é que o trabalho comece imediatamente, pois podemos conseguir câmeras de segurança e imagens cruciais para as investigações. Esses vídeos, geralmente, ficam armazenados por poucos dias", ressalta o delegado Leandro Ritt, chefe da Delegacia de Repressão a Sequestro (DRS).