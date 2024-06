A polícia civil investiga a morte de Ramon de Sousa Reis, de 26 anos, sushiman morto à tiros, na tarde deste domingo (23), durante uma briga, na rua Nova, em Rio das Pedras, na Zona Oeste.





De acordo com testemunhas, Ramon teria discutido com um homem que atirou e o acertou nas costas. Quando a polícia chegou ao local, ele já estava morto.

Os policiais civis também tentam identificar o assassino e esclarecer a motivação do crime.Na madrugada desta segunda-feira (24), moradores do Rio das Pedras relataram intenso tiroteio no local.





A região dominada pela milícia vem sendo alvo de traficantes em busca de territórios.