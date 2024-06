A Polícia Civil prendeu, em Nova Friburgo, na Região Serrana, um major reformado da Polícia Militar, de 63 anos, acusado de exploração sexual de adolescentes e corrupção de menores.





De acordo com as investigações, o major frequentava a Praça Getúlio Vargas, no centro do município, com o objetivo de se aproximar de rapazes no intuito que eles conseguissem meninas menores de idade para a prática de sexo.

Ele chegava a negociar valores com um adolescente e se reuniu com um casal em um apartamento alugado, para assistir atos sexuais de adolescentes e praticar com algumas delas. Ele foi preso em casa e será encaminhado ao sistema prisional.