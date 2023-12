Gato e cachorro, que nada! Um casal de pets mais que diferentão conquistou as redes sociais. Mafalda e Otto são duas alpacas de estimação que foram vistas por um perfil enquanto passeavam com os donos pelas ruas de São Paulo. A mulher que fez o registro, chamada de Mai Kok no TikTok, mostra nas imagens que os animais, mesmo sendo tão diferentes, esbanjam simpatia.

“Eu saí do carro para filmar. Que graça!”, diz a mulher no vídeo. Otto e Mafalda andam ao lado de seus donos, com direito a coleira e tudo. A dona do vídeo destaca que as duas alpacas ainda contam com um companheiro de passeio: um cachorro. A fofura do vídeo fica maior quando os animais “se beijam”.

A publicação já conquistou mais de 1,6 milhão de curtidas na plataforma de vídeos curtos. “Pronto. Agora quero alpacas”, disse um internauta. “Realmente é lindo. Casal tão bonitinho”, elogiou outro. Muitos perfis ainda confundem a raça de Otto e Mafalda com as lhamas. “Como é que eu vou explicar para minha mãe que quero uma lhama?”, brincou um perfil.

Ambos os animais são naturais da região da Cordilheira dos Andes. Mas, apesar de parecidos, eles possuem algumas diferenças. As lhamas têm orelhas largas, com forma de bananas. Já as alpacas têm orelhas simétricas, em formato de pera, além de terem uma pelagem mais fina e em cor mais uniforme.

Tanto lhamas quanto alpacas têm o costume de cuspir, como um método de defesa. Hábito que gerou diversos comentários nos vídeos das moradoras de São Paulo. “Otto chegou perguntando pra Mafalda: ‘vamos cuspir nela?’ ‘Não, ela está filmando e estou envergonhada’”, comentou um internauta.

Essa não é a primeira vez que Otto e Mafalda são flagrados durante suas caminhadas. Diversos perfis nas redes sociais aproveitaram a presença inusitada dos animais para registrar o momento:



Alpaca influenciadora

Mafalda tem até um perfil no Instagram e no TikTok, que somam mais de 100 mil seguidores. No perfil, a denominação de que é “a primeira alpaca influencer do Brasil”. As publicações mostram o dia a dia do animal, seus passeios e até seu recente namoro com Otto, que não possui perfil nas redes.

A alpaca Mafalda vive com a artista plástica e empresária italiana Silvana Tinelli, em um bairro nobre da capital paulista. Em seu site, a mulher conta que conheceu a prima da lhama em uma fazenda de uma amiga, no Rio Grande do Sul. Quando nasceu um filhote na propriedade, ela o levou para São Paulo.

Mafalda tem sua própria na garagem de Silvana, e sua rotina inclui banhos no pet shop e passeios de carro - ela entra sozinha no veículo. Além da alpaca, na casa vivem ainda quatro cachorros.