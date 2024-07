Famosa por participar do reality show de tatuagem “Miami ink” e estrelar a atração “LA ink”, a tatuadora Kat Von D mostrou como está seu trabalho de cobrir suas tatuagens. Em uma sessão de fotos para a revista Inked, a ex-dona da KVD Beauty mostrou o quanto seu corpo se modificou desde que ela começou o processo de black-out, em outubro de 2023.





Em uma das fotos, ela aparece de costas, mostrando os braços e as costas cobertos de tinta preta. “Cansei de muitas das tatuagens que fiz ao longo dos anos”, confessou à revista. “Comecei entrando em contato com o tatuador Hoode, da Filadélfia, especialista em blackout, e pedi que ele viesse ao meu estúdio. Pensei em cobrir apenas um braço, mas pouco depois sabia que acabaria tatuando todo o meu corpo”, contou.





O momento coincidiu com o seu batismo na igreja cristã. Kat diz que mudou de vida após renunciar ao ocultismo e a bruxaria e que não se via mais nas imagens. “Uma parte da minha vida que não se alinha mais com quem eu sou hoje”, caracterizou os desenhos.





“Algumas pessoas concordam em manter esses tipos de pontos de referência no tempo — eu, pessoalmente, me cansei de acordar com eles e de ver esses lembretes constantes toda vez que me olhava no espelho. A sensação de ver a bagunça sendo apagada com o trabalho de blackout foi extremamente satisfatória”, declarou, contando que alguns daqueles registros eram da época em que ela bebia muito.

Recentemente, ela publicou no Instagram que completou 17 anos de sobriedade. Kat Von D também cobriu a caixa toráxica. “Além disso, eu realmente amo a estética do blackout. Sei que não é para todos, mas para mim é muito gratificante”, comentou, se dizendo feliz com os resultados.