O prefeito eleito de Orós, Simão Pedro (PSD), anunciou que renunciará ao cargo logo após tomar posse em 1º de janeiro, com o objetivo de assumir uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) como deputado estadual. Com isso, sua mãe, Tereza Cristina Pequeno (PSB), atual vice-prefeita na chapa vencedora, ficará responsável pela gestão do município.

Tereza Cristina, de 73 anos, já exerceu o cargo de prefeita de Orós entre 1993 e 1996 e, agora, retornará à administração municipal. Simão, que é suplente de deputado estadual, deve ocupar a vaga deixada por Gabriella Aguiar (PSD), que renunciará à sua cadeira na Alece após ser eleita vice-prefeita na chapa de Evandro Leitão (PT) para a Prefeitura de Fortaleza. Como Simão é o primeiro suplente de Gabriella, ele será convocado para assumir o posto.

Com 19.675 habitantes, Orós está localizado a aproximadamente 350 quilômetros de Fortaleza. Simão Pedro, de 43 anos, já foi prefeito da cidade por duas vezes e, se sua renúncia for confirmada, iniciará o terceiro mandato consecutivo como deputado estadual.





Em entrevista ao Sistema Verdes Mares (SVM), Simão explicou que a decisão de renunciar ao cargo de prefeito já estava tomada, destacando que sua candidatura a deputado e a escolha de sua mãe como vice-prefeita foram planejadas de maneira estratégica. "Vou renunciar no dia da posse, como prefeito. Vou ter dois diplomas, mas optarei pelo cargo de deputado, pois acredito que ele me permitirá ajudar mais o município. E, com minha mãe assumindo a prefeitura, não tenho dúvidas de que será uma combinação importante para Orós, para a região e para todos os municípios que confiaram em mim durante a campanha", afirmou.

O PSD, partido de Simão Pedro, ocupa o terceiro lugar no número de prefeitos eleitos no Ceará, com 16 gestores. Com a renúncia de Simão, o número de prefeitos do partido cai para 15.

