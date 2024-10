Estande de Minas Gerais na feira BTM foi inspirado na Cordilheira do Espinhaço – a única existente no Brasil

Minas Gerais se destacou na 13ª edição do BTM – Brazil Travel Market, em Fortaleza, no Ceará – um dos principais eventos de turismo do país –, que aconteceu nos dias 24 e 25 de outubro. O estado levou as riquezas de Minas que foram expostas em um estande montado do jeitinho mineiro e bem acolhedor. “Realmente está maravilhoso, quem conhece Minas Gerais, se sentiu em casa”, comentou dona Ana Silva, aposentada em Fortaleza, no Ceará.

O estande de Minas Gerais foi inspirado na Cordilheira do Espinhaço – a única existente no Brasil –, e na Serra da Mantiqueira. A escolha das cores e dos elementos gráficos compuseram o cenário, que contou com uma programação especial com destaque para a promoção do Turismo Verde. Os expositores mineiros estão no estande para promover roteiros que relacionam atividades ligadas ao ecoturismo como: Tour de Bike pela Estrada Real, na Cordilheira do Espinhaço, e passeios e trilhas em cachoeiras de Baependi, na Serra da Mantiqueira. “Eu só conheço Belo Horizonte e sou encantada, agora quero conhecer outas regiões do estado”, disse Ytamara Nascimento, de Fortaleza, no Ceará.

Sustentabilidade

Durante o BTM foi lançado o Selo Verde de Minas Gerais, que faz parte do Plano Diretor do Turismo Verde, que tem o objetivo de alinhar as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à preservação do meio ambiente.



O programa vai certificar espaços que atendam aos critérios rigorosos de sustentabilidade e contribuir para a estruturação da Rota Verde, a partir do mapeamento e da promoção do ecoturismo no estado. “Falar do turismo é valorizar o meio ambiente com geração de emprego e renda qualificada para a população de Minas Gerais. É mostrar o queijo, o leite, o azeite, a cachaça e todas as riquezas produzidas no estado. Essa é uma nova etapa e um novo desafio que o Governo de Minas enfrenta. Mostrar que nós vamos continuar crescendo e apresentando uma Minas cada vez mais bonita, ecologicamente mais correta e mais gostosa de se conhecer pelo povo”, comemorou o vice-governador Professor Mateus Simões.

Novas rotas

A programação no estande também contou com a Cozinha Mineira com a apresentação da Rota do Queijo Terroir Vertentes Camilla Dourado/EM

Além de conhecer os roteiros turísticos, quem passou pelo espaço mineiro teve a chance de provar do nosso cafezinho, que veio de uma fazenda em Alpinópolis, no Sul de Minas. Além de degustar um azeite mineiro, que é produzido Itanhandu, também no Sul do estado e das cachaças de diversas partes de Minas Gerais. “O café é mais forte que o nosso produzido aqui no Ceará, mas deu pra sentir o gostinho mineiro de ser”, comentou Maria Thereza Farias, da Rota Verde do Café, no Ceará.

A programação no estande também contou com a Cozinha Mineira com a apresentação da Rota do Queijo Terroir Vertentes, que abrange 14 cidades, dentre elas: Lagoa Dourada, São João del-Rei e Tiradentes, e a Rota dos Cafés do Sul de Minas em parceria com o Sebrae. Essa rota passa por seis cidades da maior região produtora de café do mundo: Três Pontas, Cambuquira, São Lourenço, Baependi, Varginha, Carmo de Minas, Caxambu e Cruzília.

A Cozinha Viva teve a participação do vice-governador Professor Mateus, que apresentou a receita "Frango com creme de milho e queijo do Serro" ao lado da chef Carolina Fadel. “Está aprovado, deu para sentir o detalhe de cada riqueza de minas, atenuando para o queijo e para o azeite. Gostei muito”, aprovou Maria do Carmo, do Piauí.

Emprego e renda

Minas Gerais ainda apresentou a Rota das Artes, em parceria com Sebrae, para impulsionar o desenvolvimento econômico e gerar emprego e renda em oito municípios, sendo eles Belo Horizonte, São Joaquim de Bicas, Igarapé, Brumadinho, Congonhas, Ouro Branco, Ouro Preto e Mariana. Segundo o Governo de Minas, essas cidades estão divididas em três destinos, que oferecem, ao todo, 16 experiências. “Esse novo roteiro proporciona aos turistas o acesso à arte barroca, modernista e contemporânea, através de programações envolvendo o visitante a colocar a mão na massa. Podendo até confeccionar, com a ajuda de artesãos, uma peça única e exclusiva de cerâmica”, admira o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira.