Nova presidente do STM toma posse diz ver crime militar de Bolsonaro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A nova presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, disse nesta quarta-feira (12/3) que vê crimes militares cometidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no decorrer da trama golpista de 2022.

Ela chegou a dizer que Bolsonaro poderia ser julgado na Justiça Militar por "incitação à tropa". Depois, porém, disse que não cabe a ela identificar possíveis crimes militares do ex-presidente, e sim ao Ministério Público Militar.

"Se ele tiver um crime militar, que ele responda. Eu identifico alguns, mas não cabe a mim identificar, cabe ao Ministério Público Militar. Ele é o autor da ação penal e o detentor da denúncia. Se ele não se pronunciou, seria um prejulgamento da minha parte mencionar qualquer um deles", disse Elizabeth à imprensa após sua cerimônia de posse na presidência do tribunal.

A ministra disse que concorda que o julgamento da trama golpista tenha ficado com o Supremo Tribunal Federal (STF) mesmo com a participação de dezenas de militares nos crimes. Ela destacou que a Justiça Militar julga crimes militares, não "crimes dos militares".

"Mas ele [Bolsonaro] pode ser julgado também por crimes militares, como incitação à tropa. Tudo vai depender de como vai ser feita a apuração penal no Supremo Tribunal Federal. E qual será a decisão dos ministros da Primeira Turma e possivelmente, acredito eu, do plenário. Porque haverá recursos se houver divergências."

Elizabeth disse que o crime de incitação está previsto no Código Penal Militar e que um eventual julgamento de Bolsonaro no STM poderia ocorrer em paralelo à denúncia no STF.

Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva participa da solenidade de posse da ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha no cargo de Presidente do Superior Tribunal Militar José Cruz/Agência Brasil

"São crimes diferenciados julgados em foros diferenciados. Ele pode sim vir a ser julgado na condição de militar da reserva e pode inclusive perder o posto e a patente", afirmou a ministra.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas foram denunciadas pela PGR sob acusação de participação na trama golpista de 2022. A lista de acusados inclui 24 militares - a maioria é formada por oficiais de altas patentes, como generais, coroneis e tenentes-coroneis.

Caso sejam condenados a mais de dois anos de prisão, os militares serão levados ao STM para julgamento sobre a perda do posto e da patente. Na prática, esses oficiais serão considerados "mortos fictícios" e podem perder uma série de benefícios da carreira, como o salário integral e a prisão especial.

As declarações da ministra foram feitas em uma entrevista coletiva concedida após a cerimônia de posse de Maria Elizabeth na presidência do Superior Tribunal Militar. Ela é a primeira mulher a assumir o comando da Corte em mais de 200 anos de história.

O evento ocorreu no Teatro Nacional de Brasília e contou com a participação do presidente Lula (PT) e dos presidentes da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), do Senado, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e do STF, ministro Luís Roberto Barroso.

Mulheres

Em seu discurso, Maria Elizabeth defendeu mais mulheres nos tribunais superiores e disse que buscará implementar uma gestão fundada nos pilares da "transparência, reconhecimento identitário e defesa do Estado democrático de Direito".

Ela abriu o discurso se dizendo feminista e progressista e cobrou de Lula mais participação feminina na política e no Judiciário. O presidente escolheu dois homens em suas indicações ao STF no atual mandato e, com a demissão de Nísia Silveira da Saúde, as mulheres controlam apenas 10% do orçamento da Esplanada do petista.

"Meu querido presidente Lula, a magistratura feminina o aplaude e permanece esperançosa de que as mulheres continuem sendo indicadas não apenas para o Poder Judiciário, mas para todos os espaços de participação política e jurídica", disse a nova presidente do STM, em referência à recente indicação, feita pelo chefe do Executivo, da advogada Verônica Sterman para a corte militar.

A declaração também é feita no dia em que Lula afirmou ter colocado uma "mulher bonita" na articulação política de seu governo para "melhorar a relação" com o Congresso Nacional.

A declaração, que fazia referência à nova ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi direcionada aos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que também participavam da cerimônia.

"Uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês", afirmou, durante lançamento do chamado "Crédito do Trabalhador".