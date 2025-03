Daniel Nepomuceno é nomeado conselheiro especial da ONU Turismo

O mineiro Daniel Nepomuceno foi nomeado nesta quarta-feira (12/3) conselheiro especial da Organização Mundial do Turismo (ONU Turismo), agência ligada às Nações Unidas com o intuito de promover o turismo global. O cargo é o mais alto de livre nomeação dentro da agência.

Nepomuceno, que teve sua nomeação oficializada pelo secretário-geral da ONU Turismo e ex-ministro da Economia da Geórgia, Zurab Pololikashvili, já atuava como consultor do órgão desde 2021.

A inauguração e o desenvolvimento de um escritório em fevereiro, no Rio de Janeiro, para a promoção de turismo em toda América e no Caribe foram alguns dos motivos para a sua nomeação.

"Nós vamos ter um diretoria futura que é a mais importante na atração de investimento e fomento a novos negócios, que é uma das funções importantes, mas o mais importante é dar um foco no turismo latino e caribenho", comentou.

Entre 2019 e 2020, Daniel Nepomuceno foi secretário-executivo do Ministério do Turismo, atuando para fortalecimento de políticas para o setor no Brasil. A experiência o cacifou para suas atuações dentro da agência das Nações Unidas. Ele também já foi vereador de Belo Horizonte entre 2010 e 2014 e presidente do Atlético Mineiro entre 2014 e 2017.

Nepomuceno adianta alguns dos projetos que devem ser desenvolvidos com o apoio de investimento estrangeiro, vindo de bancos de desenvolvimento, e, no caso do Brasil, para apoiar projetos de capacitação profissional.

"Vamos criar um conselho de membros afiliados voltado para o mercado, com foco principalmente em investimento estrangeiro, CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe), Banco Mundial, bancos de desenvolvimentos e criar, no caso do Brasil, essa relação com as secretarias de Desenvolvimento dos Estados, para fazer todo esse apoio promocional e estruturar. Nós vamos tentar criar uma parte de formação. Hoje, no Brasil, o Sistema S, tanto a escola do Senac e Sesc, é referência no mundo inteiro. O nosso papel é colocar isso a serviço de um órgão do tamanho da ONU. Formação de guias, agentes de hotelaria, vendas, da cadeia inteira que desenvolve turismo", afirmou.

Com a nomeação, Nepomuceno irá atuar diretamente na sede da ONU Turismo, em Madri, na Espanha, país que, segundo destacado por ele, possui uma parcela grande do Produto Interno Bruto vinda do turismo.

"Você tem hoje países como Espanha que beiram 30% ali do PIB de turismo e no Brasil um número muito ínfimo", comentou.