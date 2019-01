Ex-presidente do Atlético é nomeado número 2 do Ministério do Turismo

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O ex-presidente do Atlético Daniel Nepomuceno foi nomeado secretário-executivo do Ministério do Turismo. Ele será o número dois da pasta comandada pelo também mineiro e deputado federal licenciado Marcelo Álvaro Antônio (PSL).A nomeação de Nepomuceno faz parte de uma lista com nomes para a composição do segundo escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Entre as mudanças, publicadas em edição extra do Diário Oficial da União (DOM ) na noite dessa quinta-feira (17), está a exoneração do do diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) , Murilo Resende, que passou apenas um dia no cargo.Resende foi empossado na quarta-feira (16) e exonerado a pedido do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O agora ex-diretor do Inep foi indicado por movimentos ligados ao combate à chamada "doutrinação ideológica" nas escolas e que tem como guru o escritor Olavo de Carvalho, que, coincidentemente, criticou, em seu perfil no Twitter, um grupo de parlamentares do PSL , partido de Bolsonaro.Daniel Nepomucendo foi presidente do Atlético entre 2015 e 2017. Com a eleição em 2016 do prefeito Alexandre Kalil (PHS), também ex-presidente do Atlético, Nepomuceno foi nomeado secretário de Desenvolvimento,. Ele foi exonerado do cargo em abril do ano passado para disputar a eleição em outubro.Nepomuceno foi suplente na chapa do candidato a senador Fábio Cherem (PDT), que ficou em sétimo lugar na disputa, que elegeu Carlos Viana (PHS) e Rodrigo Pacheco (DEM).