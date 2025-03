Bolsonaro defende Eduardo em comissão e exalta elo com Trump

Folhapress - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quarta-feira (12/3) não ver crise na indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL) para a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Ele afirmou ainda que seu filho e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são amigos.

"Eduardo é amigo de Trump. Isso é ruim? Queria que fosse amigo de quem? Do [Nicolás] Maduro? Acha que isso é crise? É solução", disse.

A declaração foi dada a jornalistas ao chegar numa churrascaria para almoçar com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Eles foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), a retomar contato após mais de um ano sem se falar.

O grupo ocupava duas mesas, com funcionários do partido e parlamentares, como o deputado Altineu Cortes (PL-RJ) e o senador Portinho (PL-RJ). A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ex-ministro João Roma também participaram.

Como mostrou a Folha, parlamentares do PT falam em ruídos nas relações diplomáticas do Brasil, inclusive com o próprio STF, para tentar evitar a escolha de Eduardo Bolsonaro para presidir a comissão.

Deputados petistas citam, por exemplo, o périplo do filho de Bolsonaro nas últimas semanas pedindo a autoridades dos EUA sanções contra o ministro Alexandre de Moraes para justificar essa tese. Entre eles, há esperança de sensibilizar a cúpula da Casa ou líderes do centrão contra essa possibilidade.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nega que haja uma crise com o Supremo por conta da indicação e diz que não há como intervir nisso.

"Não acredito que seja uma crise, até porque essa distribuição pelos partidos, das comissões, é uma coisa que já é conhecida por todos, é uma praxe regimental, não há muito o que o presidente fazer. Porque isso se dá pelo tamanho de cada bancada, não tem nenhuma novidade nisso ", disse.

Segundo Motta, "não há como interferir". "Nós vamos cumprir regimentalmente aquilo que tem que ser cumprido, sempre tentando, da forma mais harmônica possível, fazer com que os partidos possam convergir e escolher da melhor forma as comissões", completou.