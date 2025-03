Sadi reage à declaração de Lula sobre ‘mulher bonita’: ‘Lamentável’

A jornalista Andreia Sadi, apresentadora do programa "Estúdio I", da GloboNews, reagiu à fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, nesta quarta-feira (12/3), disse que escolheu uma “mulher bonita” para a Secretaria de Relações Institucionais para não se afastar da Câmara e do Senado. Para ela, o discurso do chefe do Executivo é “lamentável” e desqualifica a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT).

“Você pode concordar ou discordar, mas ela está lá porque o presidente da República acha que Gleisi atende aos critérios de articuladora política, de fazer alianças, de conversar com os presidentes da Câmara e do Senado. É impossível não ficar indignada. Estamos em 2025, pelo amor de Deus”, disse Sadi.

Outras jornalistas que fazem parte do Estúdio I também comentaram a fala do presidente. Para Flávia Oliveira, o comentário de Lula não é “razoável nem como piada”. “Não é engraçado, é de mau gosto, deprecia uma mulher que acabou de se tornar ministra”, disse, ressaltando ainda o currículo de Gleisi.

“Se ele (Lula) quer caracterizar essa mudança na articulação política a partir do papel de Gleisi, ele podia dizer: ‘Escalei a presidente do PT, que fez o partido eleger a segunda maior bancada na Câmara, uma imensa experiência em articulação’. Tem vários atributos, ela é uma grande defensora do governo, já passou pela Casa Civil. São vários atributos profissionais a serem destacados”, afirmou a jornalista.

Para a jornalista Ana Flor, a fala de Lula é “indesculpável”. “A Gleisi, assim como qualquer mulher profissional, será julgada pelo papel dela na articulação política, pelas entregas que fizer. Não porque é bonita ou não é bonita. É inaceitável”, afirmou.