Presidente da ALMG critica troca de farpas entre Lula e Zema

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite (MDB), criticou a troca de farpas e indiretas entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador Romeu Zema (Novo) durante agenda pelo estado nessa terça-feira (11/3). Segundo o chefe do Legislativo mineiro, a impressão é que os dois estão preocupados “com muita antecedência” com 2026.

“Obviamente, me entristece muito essas trocas de farpas que aconteceram. Acho que estão se preocupando com muita antecedência com 2026. Temos um ano e meio ainda para trabalhar, fazer o dever de casa, atender à população. Não podemos ficar aguardando apenas trocas de farpas. Espero que a gente possa sentar na mesma mesa, construir o que precisa ser construído, porque temos muito o fazer por Minas Gerais”, disse o deputado.

Tadeu Leite esteve acompanhando a comitiva da presidência durante evento na fábrica da Stellantis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A gigante do setor automotivo anunciou uma série de investimentos para o Centro de Desenvolvimento de Produto e Mobilidade Híbrida-Flex, o maior polo da América Latina.

No Brasil, a empresa vai investir R$ 30 bilhões, sendo pelo menos R$ 14 bilhões em Minas Gerais, na produção dos modelos híbridos da Fiat - Pulse e Fastback. Para impulsionar a tecnologia no país, a multinacional ainda deve contratar 1.200 pessoas para o polo Automotivo de Betim, sendo 400 engenheiros. O presidente da ALMG elogiou os anúncios.

“Sempre importante ter o presidente da República no estado de Minas Gerais. Sempre que convidado para participar de importantes anúncios, seja por parte do governo do estado ou pelo governo federal, eu estarei presente. Acho que precisamos focar nos problemas do Estado, inclusive ontem (terça-feira) pela manhã, foi um investimento importante pelo grupo Stellantis, que vai gerar mais empregos e renda para o estado”, ressaltou o parlamentar.

Troca de farpas

A troca de farpas entre o governo federal e Zema começou em Betim e terminou em Ouro Branco, na Região Central do estado, onde foram anunciados investimentos pela Gerdau. O governador discursou em ambos os eventos fazendo críticas ao seu antecessor, Fernando Pimentel (PT), a quem ele atribuiu a situação fiscal do estado.

Durante seu discurso, Zema disse que recebeu um “estado quebrado”. “Era um estado que não fazia os repasses do ICMS, do IPVA, da Educação, da Saúde. Um estado que não pagava a folha de pagamento, nem o 13º. Minas Gerais estava literalmente desmoronando”, disse o governador, lembrando da preocupação dos empresários na época.

O chefe do Executivo mineiro ainda destacou o baixo número de secretarias em seu governo, fazendo referência às críticas que são direcionadas aos ministérios de Lula. O petista rebateu dizendo que o importante é “discutir a qualidade das pessoas” que atuam dentro do governo.

“Eu não quero só um cara formado em filosofia, em engenharia. Quero pessoas que tenham, antes de tudo, sensibilidade do coração para entender a sociedade brasileira, saber como é que vivem as pessoas, como vivem as pessoas empregadas, como vive uma pessoa que está na rua”, frisou o chefe do Executivo.