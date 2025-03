Bolsonaro: "Tarcísio para a reeleição e eu para presidente"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (11/3) que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), será candidato à reeleição em 2026 e que ele vai disputar a presidência, apesar de estar inelegível até 2030, por condenação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Para o ano que vem, nós dois seremos candidatos. Ele vai para a reeleição e eu para a presidência. Eu não aparecer como candidato é uma negação à democracia”, afirmou o líder de extrema direita durante a abertura do 14º Salão das Motopeças, na capital paulista, junto ao governador.

Bolsonaro se mostrou confiante sobre a possibilidade de a condenação do TSE ser revertida. “É o tempo. Eu tenho esperança. Não tenho obsessão pelo poder, tenho paixão pelo Brasil. Daqui a duas semanas, faço 70 anos e quero continuar fazendo isso aí”, disse.

Sobre indicar um substituto, Bolsonaro repetiu que isso só será conhecido após a sua morte. “Está no meu testamento quem vai ser meu sucessor”, afirmou.

Tarcísio é um dos nomes cotados para concorrer à presidência no ano que vem, caso Bolsonaro siga impedido. Além dele, pelo campo da direita, estão cotados o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), sendo este último o preferido do ex-presidente.

Durante a campanha de 2022, Bolsonaro realizou uma reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio do Alvorada, com uma série de afirmações que questionavam o processo eleitoral brasileiro, sem apresentar qualquer prova do que era dito. O evento também foi transmitido pela televisão pública.

A legislação proíbe que ações de campanha sejam feitas usando imóveis ou empresas do governo, como foi o caso do Palácio e da transmissão pela Empresa Brasileira de Comunicação.