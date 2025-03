Lula sobre Gleisi: Escolhi 'mulher bonita' para não distanciar do Congresso

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (12/3) que para ter uma boa relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), escolheu uma “mulher bonita” na articulação política com o Congresso, se referindo à ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT).

Gleisi assumiu, na última segunda-feira (10/3), a Secretaria de Relações Institucionais no lugar do agora ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT). As mudanças fazem parte da reforma administrativa do governo que o presidente Lula tem tocado a passos lentos, e com a expectativa de dar mais espaço para os partidos do Centrão. Contudo, o chefe do Executivo trocou cargos apenas dentro do PT.

A declaração de Lula ocorreu durante cerimônia no Palácio do Planalto para anunciar um programa que amplia o crédito consignado para trabalhadores do setor privado. "É muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado, porque uma coisa que quero mudar é estabelecer relações com vocês. Por isso coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, porque não quero mais ter distância de vocês", disse.

O presidente ainda disse que é importante mostrar proximidade com a mesa diretora do Legislativo. “Temos que mostrar para a sociedade que nós somos, em lugares diferentes, pessoas com o mesmo compromisso de defender a soberania do país”, completou Lula.

Em outro momento, Lula ainda fez comentários sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). O presidente elogiou o chefe da sua equipe econômica, mas recomendou que ele tenha mais “charme”.

"Queria falar isso porque tenho a felicidade de ter o companheiro Haddad como ministro da Fazenda, um companheiro que nem sempre é o mais feliz quando pega o microfone. Eu falo pro Haddad: ‘Haddad, você tem que passar um pouco de charme’. Eu falava pra Dilma: ‘Ô, Dilma, passa uma lágrima, deixa cair uma lágrima, não segura’”, disse.

Lula também fez comentários sobre o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), a quem chamou de “cabeçudão do Ceará” ao elogiar a articulação para aprovar a reforma tributária.