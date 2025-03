Gleisi Hoffmann elogia atuação de Moraes e se solidariza com Janja

A nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, elogiou a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, se solidarizou com a primeira-dama Janja da Silva (PT) e destacou que vai buscar dialogar com o Congresso e com os movimentos sociais.

Ela e Alexandre Padilha, agora ministro da Saúde, tomaram posse nesta segunda-feira (10/3) em cerimônia realizada no Palácio do Planalto.

"Quero reconhecer o papel do ministro Alexandre de Moraes na defesa da democracia e, agora, da soberania nacional. Respeitamos e temos relações com todos, mas o Brasil é dos brasileiros e brasileiras", afirmou.

Moraes é o relator do inquérito apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 33 pessoas, alguns militares de alta patente, por tentativa de golpe de Estado, entre outras acusações. O ministro do Supremo também vem travando uma disputa judicial com a rede social Rumble e com a Trump Media & Technology Group, do presidente Donald Trump.

A alegação para abertura da medida é de que o juiz ordenou a remoção de contas de brasileiros na rede social e que isso fere a Primeira Emenda dos Estados Unidos. No Brasil, Moraes determinou em 21 de fevereiro o bloqueio da plataforma por não ter indicado um representante legal no país no prazo de 48h estipulados pela Justiça.

Gleisi Hoffmann se solidarizou com a primeira-dama Janja da Silva, que vem recebendo críticas por sua atuação no governo federal, e que, segundo a nova ministra, tem fundamentos "misóginos".

Sobre sua atuação à frente da pasta, a nova ministra afirma que vem pra somar e que "num governo de ampla coalizão, dialogando com as forças políticas do Congresso e com as expressões da sociedade, suas organizações e movimentos", afirmou.

Ela chegou a afirmar que irá contribuir para que diversas pastas alcancem seus objetivos, chegando a citar Padilha, Rui Costa e Fernando Haddad. "Estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas deste governo. As pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, crescimento e da renda", afirmou.