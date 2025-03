Zema anuncia vale-alimentação para servidores da ativa da segurança pública

O governador Romeu Zema (Novo) anunciou na tarde desta quarta-feira (12/3) o pagamento do auxílio-alimentação para todos os servidores das forças de segurança pública da ativa. O comunicado foi feito em cerimônia no Auditório JK, na Cidade Administrativa, sede do governo do estado.

O auxílio será de R$ 50 por dia trabalhado, mas, de acordo com o governador, a partir de dezembro do ano que vem, esse valor pode ser acrescido de R$ 25, a serem pagos para quem bater metas estabelecidas pelo governo.

A ajuda de custo - a título indenizatório - será paga ao servidor e ao militar, em efetivo exercício, cuja carga horária de trabalho seja igual ou superior a 6 horas diárias e 30 horas semanais. Imediatamente, o valor concedido será de R$ 50/dia, a ser contabilizado na folha de pagamento em abril, que tem o salário pago até o quinto dia útil de maio.

“Dentro dos próximos dias, vai passar pela Comissão Financeira (órgão da Secretaria de Estado da Fazenda), e vamos acumular os dias de março e abril no pagamento do início de maio; vocês já terão esse valor creditado”, afirmou o governador, que vem sendo pressionado pela categoria por melhores condições salariais.

Os servidores das forças de segurança pública vivem um embate com o governo do estado em busca de recomposição das perdas inflacionárias dos últimos dez anos, calculadas pelas entidades de classe em 44%, e também desse auxílio pago a todos os servidores, exceto para policiais, bombeiros e agentes socioeducativos. Na véspera do carnaval, as forças fizeram uma manifestação contra o governador nas ruas da capital mineira.