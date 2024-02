Natal (RN), destino procurado no verão também é ideal durante o outono

A transição entre verão e outono é o período ideal para quem deseja viajar com mais comodidade. Entre praias e atrações turísticas mais tranquilas e o clima ameno da nova estação, os preços convidativos da baixa temporada também ajudam. Este ano, ainda há uma vantagem a mais: a Semana Santa, de 29 a 31 de março, coincide com a chegada do outono. Sendo assim, que tal aproveitar a ocasião para desfrutar das belezas naturais e históricas do Nordeste? Em Natal, no Rio Grande do Norte, não faltam atrações.

Um dos cartões-postais mais singulares da cidade, o Morro do Careca – uma formação natural de dunas e vegetação –, está localizado na praia de Ponta Negra, a mais famosa e badalada do município, com águas calmas e quentes. E é na área mais exclusiva desse local paradisíaco, onde a natureza e a urbanidade caminham em perfeita harmonia, que o Vogal Luxury Beach Hotel & SPA se destaca. Único em sua exclusividade e sofisticação, oferece uma hospedagem ideal para quem quer desfrutar das delícias do outono na região.

O hotel conta com um Menu de Experiências cuidadosamente desenvolvido em parceria com Receptivo, que torna possível conhecer as belezas de Natal e arreadores sob um novo olhar, o olhar Vogal. De natureza exuberante e diversificada, a região é um lugar perfeito para experiências únicas, como passeios de buggy para conhecer a Praia de Genipabu, o Santuário Ecológico da Pipa, a Praia do Sagi e a Lagoa da Coca Cola, destino inusitado na Praia de Baía Formosa. Também vale explorar as serras no interior do estado, com experiências de trilhas, escaladas e passeios a cavalo. Pontos históricos abertos à visitação, a deliciosa culinária feita com ingredientes como camarão e caranguejo, a ginga com tapioca, a água de coco fresquinha, o forró pé de serra e o genuíno acolhimento do povo nordestino completam uma experiência inesquecível.

Vogal Luxury Beach Hotel & SPA

Vogal Luxury Beach Hotel & SPA (Foto: Divulgação)

Com instalações amplas, o empreendimento pé na areia disponibiliza 84 apartamentos e 21 suítes (uma delas é presidencial) com vista para o mar, varandas e banheira dupla de hidromassagem. Os hóspedes também têm à disposição cinco piscinas, pool bar, spa, dois restaurantes, beach service, fitness center, serviços com alto foco em wellness. Os hóspedes podem desfrutar, ainda, de variados tratamentos de beleza e bem-estar no Vogal SPA by L’Occitane. Tanto o restaurante, quanto o SPA estão disponíveis ao público mediante reserva prévia.

A ambientação intimista e o atendimento único convidam a uma estada sem pressa durante o outono. Os privilegiados hóspedes do Vogal Luxury Beach Hotel & SPA podem usufruir do serviço de mordomo, guest relations, concierges, enxoval Trussardi em algodão egípcio 600 fios, amenities L’Occitane en Provence, piscina e serviço de praia, welcome drink com champagne Veuve Clicquot, água Perrier ou água de coco, tratamento acústico nas instalações, entre outros mimos e cuidados que compõem a experiência de ser Vogal.