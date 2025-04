Bolsonaro é transferido a hospital por 'fortes dores' abdominais

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado a um hospital nesta sexta-feira (11) com "fortes dores" na região abdominal, onde foi esfaqueado em 2018, informou seu partido, o Partido Liberal (PL), ao mesmo tempo em que enfrenta um processo judicial por tentativa de golpe de Estado que pode levá-lo à prisão.

Bolsonaro, de 70 anos, "passou mal" durante uma viagem para um evento do partido pela manhã em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, e foi examinado em um hospital local, informou a assessoria de imprensa do PL à AFP.

"Quando chegamos à cidade de Tangará, o presidente começou a sentir dores abdominais insuportáveis. Nós tivemos que suspender a agenda", disse o senador bolsonarista Rogério Marinho em um vídeo nas redes sociais.

"Estivemos agora há pouco num hospital regional de Santa Cruz onde ele foi muito bem atendido, estabilizado pela equipe médica", acrescentou o senador.

Pouco depois, ele foi "transferido de helicóptero" para outro hospital na capital do estado, Natal.

O ex-presidente chegou ao Hospital Rio Grande de Natal em uma ambulância e com soro intravenoso, acordado e calmo, constatou um fotógrafo da AFP.

Antes, imagens transmitidas pela televisão mostraram o ex-presidente caminhando até o helicóptero, com certa dificuldade para andar.

- Complicações médicas e judiciais -

Bolsonaro se preparava para iniciar uma viagem política pelo Rio Grande do Norte nesta sexta-feira, de olho nas eleições presidenciais de 2026.

O ex-presidente está impedido de disputar as eleições até 2030 por ter questionado a confiabilidade do sistema eleitoral sem provas.

Ele também será julgado por uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de outubro de 2022, nas quais foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Se for considerado culpado, ele poderá pegar até 40 anos de prisão.

O ex-presidente alega inocência, afirma ser "perseguido" e insiste que quer ser candidato nas presidenciais de 2026.

"Esperamos que isso seja apenas uma intercorrência mais simples, que não haja necessidade de uma intervenção cirúrgica (...) estamos confiantes que o presidente vai sair dessa", disse o senador Marinho.

Nos últimos anos, Bolsonaro (2019-2022) passou por diversas cirurgias e outras intervenções na região abdominal, decorrentes de uma facada sofrida em setembro de 2018 durante um evento de campanha presidencial.

As duas últimas cirurgias relacionadas a essa lesão ocorreram em setembro de 2023.

Em maio de 2024, ele passou quase duas semanas no hospital com uma infecção de pele.

