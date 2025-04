Bolsonaro é submetido a cirurgia abdominal em Brasília neste domingo (13/4)

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Jair Bolsonaro (PL) passa por cirurgia de laparotomia exploradora em Brasília na manhã deste domingo (13/4). A informação foi confirmada pelo Hospital DF Star em boletim médico divulgado por volta das 10h30. O ex-presidente brasileiro está internado desde a sexta-feira (11/4), quando se queixou de fortes dores abdominais enquanto cumpria uma agenda do Partido Liberal (PL) no Rio Grande do Norte.

O boletim médico aponta que o quadro de obstrução intestinal de Bolsonaro persistiu diante das medidas adotadas de forma inicial. A não resolução do problema fez com que a equipe do hospital optasse pela intervenção cirúrgica.

“O ex-Presidente Jair Bolsonaro foi transferido na noite de ontem para o Hospital DF Star. Após reavaliação clínico-cirúrgica, foi submetido a novos exames laboratoriais e de imagem que evidenciaram persistência do quadro de subobstrução intestinal, apesar das medidas iniciais adotadas. As equipes que o assistem optaram de comum acordo pelo tratamento cirúrgico. Ele está sendo submetido neste momento ao procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora, para liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal”, diz o boletim enviado à imprensa.

O documento é assinado pelos médicos Cláudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica; Leandro Echenique e Ricardo Camarinha, cardiologistas; Guilherme Meyer, Diretor Médico do Hospital DF Star; e Allisson Barcelos Borges, Diretor Geral do Hospital DF Star.

Desde o início do dia, aliados do ex-presidente anunciaram que seria necessária uma nova cirurgia em Bolsonaro e pediram orações pelo sucesso da intervenção.

A laparotomia exploradora é feita a partir de um corte na região para permitir a visualização da cavidade abdominal e permitir diagnósticos e também tratar dores causadas por traumas no local. Conforme informado pelo Hospital DF Star, a medida vai liberar aderências intestinais e reconstruir a parede do abdômen de Jair Bolsonaro.

