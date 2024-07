Uma criança de 11 anos perdeu toda a família em um acidente na MG-413, em Araguari, na Região do Triângulo Mineiro. O carro em que ela, os pais e avó estavam colidiu de frente com um caminhão, nessa segunda-feira (23/7).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a família se deslocava do Rio de Janeiro para Caldas Novas, em Goiás, quando o condutor perdeu o controle do veículo. A dinâmica do acidente não foi informada.

Os três adultos morreram no local da batida. A menina foi encaminhada para uma unidade hospitalar em Uberlândia, com traumatismo craniano leve e um braço fraturado.

O conselho tutelar foi acionado pela assistência social do hospital, para encontrar um familiar da criança. Ainda segundo a polícia, o condutor e o passageiro do caminhão não ficaram feridos.