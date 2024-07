A bebê Isabela foi levada de Itumbiara (GO) para Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e reencontrou a mãe perto das 17h desta quarta-feira (24/7), no Hospital de Clínicas da Universidade Federal, mesmo local de onde foi sequestrada na noite de terça (23/7). A família gravou o momento do reencontro no quarto onde a mãe, Natália Rodrigues, se recupera de uma cesariana e do susto de ter a filha levada.

"Jesus, obrigada", diz a mãe baixinho no vídeo ao ver a filha. A recém-nascida está em uma espécie de incubadora até poder ter o calor da mãe de volta. No vídeo, familiares choram e agradecem o retorno. A bebê é entregue para a mãe e o pai se senta ao lado da mulher e filha e recebe um beijo de Natália.

O pai de Isabela, Edson Ferreira, foi até Itumbiara no início da tarde desta quarta, quando recebeu a informação de que a filha havia sido encontrada.

Antes do reencontro, Natália conversou com a reportagem do EM por telefone. "Foi uma gestação com diabete gestacional e teve o parto cesárea, foi um impacto muito grande para mim", disse a mãe da bebê raptada. Natália Rodrigues ainda contou que a falsa pediatra chegou a tocar em sua mama, como se a examinasse. "Tocou para ver se tinha leite e por isso ia levar a minha bebê para fazer uma avaliação e dar fórmula", contou.

Depois de muito esperar, Natália questionou profissionais do HC-UFU para onde a bebê tinha sido levada. "Eles demoraram a dar notícias sobre minha filha e a enfermeira disse: 'a assistente social não veio falar com você ainda?' Meu mundo desabou. Sabia que era notícia ruim. Fui colocada num quarto separado e senti mais ansiedade. Eles não poderiam dar a notícia perto de outras 'gravidinhas' que estavam comigo no quarto".

A boa notícia da localização e prisão da sequestradora acalmou o coração da mãe. "Nem sei dizer a minha felicidade. Passou meu medo", disse ela antes mesmo de ter a filha no colo novamente.

O pai de Isabela a encontrou dormindo, quando chegou em Itumbiara. "Não tem preço, cara, nem quis acordar ela. Ver aquele rostinho de novo não tem preço", disse Edson Ferreira.