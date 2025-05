Ciclista encontra carro queimado e descobre corpo no porta-malas em MG

Um corpo totalmente carbonizado foi encontrado na manhã desta terça-feira (27/5) em Juiz de Fora, Zona da Mata. O cadáver estava dentro de um veículo e foi encontrado por um ciclista, que pedalava em uma estrada de chão próximo à Rua Francisco Queiroz Caputo, no Bairro Amazônia.

O Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora foi acionado por volta das 7h. O homem, que estava pedalando na estrada, acionou os militares depois de se deparar com um Volkswagen Polo, totalmente queimado. O indivíduo carbonizado estava no interior do porta-malas.

Os militares fizeram a abertura do veículo para permitir o acesso da perícia da Polícia Civil.

A perícia técnica compareceu ao local, onde foi coletado o material genético para identificação da vítima. O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios de Juiz de Fora.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino